Mareggini: “De Rossi alla Fiorentina? Serve un allenatore adatto alla piazza di Firenze”

Gianmatteo Mareggini, ex portiere della Fiorentina ha parlato a TMW.

Ieri peraltro buona prestazione anche di Terracciano…

“E’ un valore aggiunto, ha giocato poco ma ha sempre fatto il suo e gli fa onore. Ha saputo farsi trovare pronto”.

E’ stata comunque una Fiorentina che in questa stagione ha avuto problemi in zona gol…

“Dall’esterno è difficile dire quale sia la soluzione e non è detto che un attaccante di rido avrebbe potuto do colpo risolvere la questione. Molto probabilmente ci sono aggiustare alcuni particolari per il futuro in modo che la Fiorentina possa essere più competitiva”.

Questione allenatore: come vedrebbe De Rossi? Sarebbe preferibile un tecnico più esperto?

“Se sarà scelto De Rossi è perchè evidentemente viene ritenuto pronto da subito, di sicuro avrà qualità per guidare i giocatori. Peraltro il ruolo di centrocampista ti avvantaggia nel mestiere di allenatore. Per quel che posso dire io, senza fare nomi di allenatori, sarebbe importante un tecnico che conosca la Fiorentina e che sappia riportare la squadra ai livelli che le competono, quelli degli anni nostri. Serve un allenatore che sia adatto alla piazza di Firenze. Ci vuole una personalità ben precisa, che sappia che c’è un progetto per arrivare in alto. Serve far bene. Benino non basta”.

