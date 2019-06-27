Rebus porta, arriverà Viviano. La Fiorentina punterà su Dragowski ma solo a una condizione, i dettagli

di Lorenzo BigiottiRebus porta, è quello su cui si interroga la Fiorentina. Nelle ultime ore si è parlato di Perin ma è una pista che non ha trovato riscontri. Di conferme ne trova eccome invece la pi...

di Lorenzo Bigiotti

Rebus porta, è quello su cui si interroga la Fiorentina. Nelle ultime ore si è parlato di Perin ma è una pista che non ha trovato riscontri. Di conferme ne trova eccome invece la pista Viviano che, salvo sorprese, sarà un nuovo portiere viola quando uno tra Lafont e Dragowski verrà ceduto.

Ma chi resterà? La Fiorentina avrebbe deciso di puntare su Dragowski, ma a una condizione. Il contratto è in scadenza 2021 e la Fiorentina lo terrà solo se il polacco accetterà un prolungamento. In caso di rifiuto allora si potrebbe cederlo e puntare su Lafont, portiere valutato meno pronto ma di grandissima prospettiva.

E il francese sarà lasciato a cuor leggero? Assolutamente no. Si è parlato di una pista Nantes o comunque di un ritorno in Francia. La società viola sarebbe anche disposta a cederlo ma non vorrebbe perdere il controllo totale sul giocatore perché se esplodesse sarebbe un clamoroso autogol. Ecco allora che una recompra di 4-5 milioni maggiore potrebbe essere la soluzione migliore per non rischiare il bagno di sangue. Quindi la Fiorentina venderebbe Lafont solo in presenza di un’offerta molto alta o di un’opzione di recompra.

Non resta che attendere e seguire i prossimi sviluppi