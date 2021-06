Tuttosport, Dragowski nel mirino di top club. Perin, la Fiorentina lo intriga: già obiettivo viola in passato

I Viola potrebbero perdere Dragowski nel mirino di Inter, West Ham e Wolverhampton perciò sarebbero pronti a ragionare con la Juve e l’entourage di Perin. Nel primo caso l’affare sarebbe legato al pressing condotto da intermediari bianconeri per Vlahovic. Nel piano bianconero con conguaglio potrebbe entrare anche Daniele Rugani. Nel secondo caso i rapporti tra la Fiorentina e l’agente di Perin c’è già stato un tentativo per capire se la prospettiva potesse interessare su entrambi i fronti. La risposta è quanto meno confortante: Firenze intriga il portiere e ai viola non dispiacerebbe tornare su un obiettivo già tenuto vivo in passato però tutto passa da Dragowski. Lo scrive Tuttosport.

