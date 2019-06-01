Da Torino, la Juventus per Chiesa offre alla Fiorentina anche il cartellino di Mattia Perin
Secondo quanto scritto da Tuttosport, la Juventus non molla la presa su Federico Chiesa, i contatti con l’entourage del calciatore della Fiorentina vanno avanti. La volontà della società bianconera sa...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2019 20:13
Secondo quanto scritto da Tuttosport, la Juventus non molla la presa su Federico Chiesa, i contatti con l’entourage del calciatore della Fiorentina vanno avanti. La volontà della società bianconera sarebbe quella di abbassare il costo dell’operazione inserendo qualche contropartita, il quotidiano torinese fa i nomi di Rogerio e Mattia Perin.