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Da Torino, la Juventus per Chiesa offre alla Fiorentina anche il cartellino di Mattia Perin

Secondo quanto scritto da Tuttosport, la Juventus non molla la presa su Federico Chiesa, i contatti con l’entourage del calciatore della Fiorentina vanno avanti. La volontà della società bianconera sa...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2019 20:13
Da Torino, la Juventus per Chiesa offre alla Fiorentina anche il cartellino di Mattia Perin - BASKING RIDGE, NJ - AUGUST 03: Juventus player Mattia Perin during a Juventus training session at Pingry School on August 3, 2018 in Basking Ridge, New Jersey. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
BASKING RIDGE, NJ - AUGUST 03: Juventus player Mattia Perin during a Juventus training session at Pingry School on August 3, 2018 in Basking Ridge, New Jersey. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
Rassegna Stampa
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Secondo quanto scritto da Tuttosport, la Juventus non molla la presa su Federico Chiesa, i contatti con l’entourage del calciatore della Fiorentina vanno avanti. La volontà della società bianconera sarebbe quella di abbassare il costo dell’operazione inserendo qualche contropartita, il quotidiano torinese fa i nomi di Rogerio e Mattia Perin.

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