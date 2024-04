Tuttosport svela: “La Fiorentina potrebbe tornare su Perin della Juve, l’aveva cercato un anno fa”

Gli affari tra Juventus e Fiorentina negli ultimi anni non sono stati occasionali. La situazione in casa bianconera è in evoluzione. Mattia Perin per esempio potrebbe cambiare casacca, se gli fosse offerto il ruolo di primo portiere. Alcune squadre lo valutano come profilo. La Roma per esempio, o il Monza in caso di partenza di Di Gregorio. Ma attenzione alla Fiorentina, che lo aveva già cercato un anno fa e potrebbe tornare su di lui. Lo scrive Tuttosport.

