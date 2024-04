Dal Sudamerica, Burdisso dirà addio alla Fiorentina ma non vuole tornare in Argentina

Anche dal Sudamerica arrivano aggiornamenti per quanto riguarda la notizia dell’addio alla Fiorentina di Nicolas Burdisso al termine della stagione. Il giornalista, Cesar Luis Merlo, si è espresso a riguardo tramite il suo profilo Twitter:

“Nicolás Burdisso lascia l’area tecnica della Fiorentina poiché ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 30/6. Rimarrà con la squadra fino all’ultima partita della stagione e poi cercherà nuove direzioni. In linea di principio, non ha intenzione di lavorare di nuovo in Argentina.”

🚨Nicolás Burdisso deja el área técnica de la Fiorentina ya que decidió no renovar su contrato que vence el 30/6.

*️⃣Estará junto al equipo hasta el último partido de la temporada y luego buscará nuevos rumbos. En principio, no tiene planes de volver a trabajar en Argentina. pic.twitter.com/HrTXrSa52A — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 22, 2024

