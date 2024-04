Dal video postato dalla Fiorentina si vede che Bonaventura e Belotti si sono allenati con il gruppo

Tante le assenze per quanto riguarda la Fiorentina a Salerno. Bonaventura, Nico Gonzalez, Belotti, Beltran e Nzola sono rimasti a Firenze saltando dunque la gara vinta contro la Salernitana. Di questi, escludendo Nzola e Nico Gonzalez, tutto il resto sono stati esclusi per motivi fisici e dunque in dubbio per il ritorno della semifinale contro l’Atalanta previsto per mercoledi. Oggi la squadra viola si è allenata e secondo quanto si può vedere dalle immagini postate dai profili social ACF si possono vedere in campo Bonaventura, Belotti e Nico Gonzalez. Dunque l’unico che non si è visto è stato Beltran, che sia solo un caso o davvero l’argentino rischia di stare fuori contro l’Atalanta? Seguiranno aggiornamenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACF Fiorentina (@acffiorentina)

PARLA RUBEN VARGAS, L’ESTERNO VICINO ALLA FIORENTINA A GENNAIO