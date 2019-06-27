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CorSera, spunta Perin per la porta viola. Il ritorno di Buffon lo costringe a cambiare aria

Secondo Il Corriere della Sera, con il ritorno di Buffon nelle file della Juventus, Mattia Perin già secondo portiere nella precedente stagione potrebbe lasciare il club. Non si sa ancora se ci sia st...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 11:21
CorSera, spunta Perin per la porta viola. Il ritorno di Buffon lo costringe a cambiare aria - BASKING RIDGE, NJ - AUGUST 03: Juventus player Mattia Perin during a Juventus training session at Pingry School on August 3, 2018 in Basking Ridge, New Jersey. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
BASKING RIDGE, NJ - AUGUST 03: Juventus player Mattia Perin during a Juventus training session at Pingry School on August 3, 2018 in Basking Ridge, New Jersey. (Photo by Daniele Badolato - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)
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Secondo Il Corriere della Sera, con il ritorno di Buffon nelle file della Juventus, Mattia Perin già secondo portiere nella precedente stagione potrebbe lasciare il club. Non si sa ancora se ci sia stata già o meno un'offerta viola per il portiere classe 1992 ma lui potrebbe accettare un'eventuale trasferimento alla Fiorentina.

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