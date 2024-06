Da Monza: “Fiorentina interessata a Perin e Falcone, Palladino vuole un altro portiere affidabile”

Raffaele Palladino sta rivoluzionando la Fiorentina e questo percorso parte dalla porta, dove i viola sono al sicuro con Terracciano, che nel corso dell’ultimo torneo ha dato grandi certezze al club gigliato. L’idea dell’ex tecnico del Monza però è quella di affiancare, un secondo di qualità in modo da poter essere al sicuro anche quando il titolare non dovesse essere disponibile. Per questo la Fiorentina, sta pensando a Vladimiro Falcone, un portiere di sicuro affidamento che nel corso degli ultimi due anni ha offerto eccellenti prestazioni e soprattutto una straordinaria continuità di rendimento. Non c’è solo però il portier giallorosso nella lista dei desideri, un’altra idea è quella di Mattia Perin in uscita dalla Juventus e che piace molto anche al Monza. Lo scrive Forzamonza

