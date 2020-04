“La Fiorentina finora mi aveva incuriosito – ha detto Paolo Beldì, regista televisivo e tifoso viola a Lady Radio -. Se fossi la Juventus o l’Inter Chiesa non lo prenderei perchè è scarso… ovviamente scherzo… C’è da dire che a Firenze sei un re, se te ne vai invece… Penso che Amrabat sia stato un colpo alla Ribery. Castrovilli invece somiglia a Rui Costa, per caratteriste secondo me gli somiglia. Vlahovic mi piace davvero tanto”.