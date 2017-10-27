Beldì: "Spero che Chiesa resti ma io sono ancora arrabbiato per Hamrin fino ad arrivare a Bernardeschi"

Paolo Beldì, regista televisivo e grande tifoso viola ha parlato a Radio Sportiva, queste le sue parole sulla Fiorentina di oggi:"Corvino è uno dei massimi intenditori di calcio che ci sono in giro ed...

A cura di Redazione Labaroviola 27 ottobre 2017 17:22

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