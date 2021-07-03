La Fiorentina esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì: "Amico di Firenze e della viola"
La Fiorentina su Twitter dà il suo addio a Paolo Beldì
A cura di Redazione Labaroviola
03 luglio 2021 14:48
E' venuto a mancare quest'oggi il noto regista e tifosissimo viola Paolo Beldì, scomparso all'età di 67 anni. La Fiorentina ha voluto dare il suo addio a Paolo scrivendo su Twitter un breve cordoglio:
"La Società viola esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Beldì, grandissimo tifoso e amico di Firenze e della Fiorentina".
Il tweet:
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