Beldì: "Che depressione! Esonerare Montella non cambierebbe il resto"

Queste le parole di Paolo Beldì, tifoso viola ai microfoni di Radio Sportiva: "Sono depresso da questa Fiorentina. Non capisco come mai la squadra si sia svegliata a cinque minuti dal fischio finale,...

Queste le parole di Paolo Beldì, tifoso viola ai microfoni di Radio Sportiva: "Sono depresso da questa Fiorentina. Non capisco come mai la squadra si sia svegliata a cinque minuti dal fischio finale, non mi piace questa cosa. Montella ha sicuramente pressione visto che da tempo si parla del suo possibile sostituto, Commisso capisce benissimo che puoi cambiare l'allenatore ma ciò non cambia il resto. Spero di vedere una bella Fiorentina contro l'Inter anche se quasi quasi vorrei spegnere la tv".