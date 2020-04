“La Fiorentina di Iachini – ha detto il regista e tifoso viola Paolo Beldì a La Nazione – mi stava piacendo per grinta e tenacia con cui stava risollevando questa stagione. Ho visto “Iachinità” nel gruppo, coraggio e consistenza. Ribery? Se fosse stato sempre in campo oggi avremmo punti in più in classifica e saremmo pronti per l’Europa League.. ed invece purtroppo è arrivato l’infortunio, che rabbia averlo visto così poco”.

“Chiesa? Ma chi, quel ragazzino che gioca così male? Gli sto facendo una pessima pubblicità con i miei amici che tifano Juventus o Inter. Dico che Chiesa non va… così provo a scoraggiarli per evitare che ad esempio la Juve possa strapparcelo. Sono stufo di vedere campioni lasciare Firenze. Commisso sono sicuro che vorrebbe tenere tutti, ha grandi ambizioni”.