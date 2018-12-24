Beldi scherza: "La Viola a Milano..ha segnato almeno! Dal mercato prenderei un calciatore della Juve.."

Il noto regista e grande tifoso viola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva dopo la vittoria esterna della Fiorentina contro il Milan:La Fiorentina a Milano… ha segnato! Si...

Il noto regista e grande tifoso viola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva dopo la vittoria esterna della Fiorentina contro il Milan:

La Fiorentina a Milano… ha segnato! Siamo la quarta difesa del torneo, bisogna solo un po’ aggiustare il centrocampo, le punte e torniamo a essere a ottimi livelli: se giochiamo così sono sicuro che miglioreremo. Ho sempre difeso Corvino, apprezzo la sua fantasia e so che ha una carta che tirerà fuori al momento giusto. Regalo di Natale? C’è un giocatore col numero 7 che non segna molto nella Juventus, se potessero darcelo.."