Beneforti su Simeone: "Oggi é un attaccante triste. E non serve a nessuno questa situazione. A Frosinone.."

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show del difficile momento fel centravanti viola Giovanni Simeone: "È un giocatore in difficoltà che se la prende con tutti, n...

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show del difficile momento fel centravanti viola Giovanni Simeone: "È un giocatore in difficoltà che se la prende con tutti, non gli arrivano palloni e lui non li dà quando arrivano. Un attaccante che non segna diventa triste e si arrabbia e di conseguenza fa del male a se stesso e alla squadra. Non è però solo colpa di Simeone se la Fiorentina non ha chiuso la partita con il Frisonone. È assurdo non chiudere quella partita, ed è perdiopiu' assurdo prendere un gol del genere. Certo che quando un giocatore importante per la Fiorentina come Simeone va così in difficoltà che poi tutta la squadra ne risente".