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Marchegiani:"Ieri poca attenzione difensiva, il pareggio era evitabile. Sportiello il migliore.."

L'ex portiere di Torino e Lazio  Luca Marchegiani, ieri opinionista di Sky Sport per Frosinone-Fiorentina, ha commentato così l'1-1 subito sul finale dai viola: "La Fiorentina nel secondo tempo ha gio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 novembre 2018 21:57
Marchegiani:"Ieri poca attenzione difensiva, il pareggio era evitabile. Sportiello il migliore.." -
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L'ex portiere di Torino e Lazio  Luca Marchegiani, ieri opinionista di Sky Sport per Frosinone-Fiorentina, ha commentato così l'1-1 subito sul finale dai viola: "La Fiorentina nel secondo tempo ha giocato bene, un peccato poi subire nell’ultimo quarto d’ora la pressione del Frosinone. I viola sono andati in difficoltà a livello difensivo, ai toscani è mancata la personalità di gestire la riscossa dei frusinati, che era anche un po’ prevedibile. I canarini si sono anche sbilanciati, esponendosi al contropiede e dunque alla possibilità di subire lo 0-2, ma Sportiello è stato assolutamente il migliore in campo".

Fonte: Skysport

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