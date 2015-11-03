Notizie Marchegiani Fiorentina

Marchegiani: “La Fiorentina paga mesi di confusione. Oggi ha ampiamente meritato il pareggio”
22 marzo 2026 23:00
Marchegiani: “Le nuove posizioni di Parisi e Gudmundsson alcune delle cose positive della gara”
21 dicembre 2025 21:43
Marchegiani: “Sembra essersi creata unità d’intenti, ma la storia dei tifosi non sia un alibi”
01 dicembre 2025 16:57
Marchegiani: "Il ritorno di Pioli a Firenze è accattivante. C'è il potenziale per agganciare le big"
13 agosto 2025 12:27
Marchegiani: "La Fiorentina per ora non convince ma Palladino ha personalità e Kean è motivato"
12 settembre 2024 22:21
Sentite Marchegiani: "La Fiorentina non ha struttura, degli attaccanti segna soltanto Nico Gonzalez"
18 ottobre 2023 10:53
Anche Marchegiani umilia Vlahovic: "Frustrato, deve capire che la Juventus non è come la Fiorentina"
07 maggio 2022 11:44
Marchegiani: "La Lazio non è imperforabile. Amrabat equivoco tattico, Callejon problema prevedibile"
07 maggio 2021 23:29
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