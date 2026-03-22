Marchegiani: “La Fiorentina paga mesi di confusione. Oggi ha ampiamente meritato il pareggio”

L’opinionista si è espresso sul pareggio della Fiorentina contro l’Inter, sottolineando quanto sia stato un risultato meritato dai viola

Luca Marchegiani, noto ex portiere della Lazio e opinionista di Sky Sport, si è espresso sulla prestazione e sul momento della Fiorentina che ha appena pareggiato contro l’Inter nel posticipo del Franchi: “La Fiorentina sta pagando mesi di confusione. Adesso sta facendo meglio, e oggi mi è piaciuto il cambio di atteggiamento nel secondo tempo, pressando molto più alta, capendo che l’Inter vive un momento di fragilità e meritando ampiamente il pareggio”.