Marchegiani: "La Fiorentina per ora non convince ma Palladino ha personalità e Kean è motivato"

Secondo una delle voci tecniche di Sky Sport i viola devono ancora fare un pò di rodaggio e la Conference in questo senso può aiutare

Le Coppe Europee stanno per cominciare e l'ex portiere e ora voce di Sky Sport Luca Marchegiani ha detto la sua sulla competitività delle squadre italiane citando anche la Fiorentina:

"A Firenze hanno fatto una scelta chiara puntando su un allenatore giovane come Palladino che ha dimostrato di avere personalità. La Fiorentina ha perso giocatori importanti e ha puntato su calciatori fortemente motivati, come Kean, che a questa stagione deve chiedere molto. In una piazza che, se fai bene, ti dà grande spinta. La Conference permette di fare un po’ di rodaggio per tutti gli elementi della rosa: puoi non essere al 100% subito e questo può aiutare. Le prime partite non sono state particolarmente convincenti".

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Probabile Fiorentina. Difesa a tre con Quarta, Ranieri e Biraghi. Si rivede Sottil. Mandragora e Adli a centrocampo

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