Probabile Fiorentina. Difesa a tre con Quarta, Ranieri e Biraghi. Si rivede Sottil. Mandragora e Adli a centrocampo

Ci potrebbero essere delle novità per Palladino, soprattutto in difesa. Probabilmente partirà dalla panchina Pongracic

Durante la trasmissione Pentasport su Radio Bruno si è parlato della probabile formazione della Fiorentina che affronterà l'Atalanta domenica alle ore 15:00 al Gewiss Stadium. Ci potrebbero essere delle novità per Palladino, soprattutto in difesa, dove Pongracic sembra destinato alla panchina. Ecco la possibile formazione della viola contro la Dea.

Probabile Fiorentina 3-4-2-1: De Gea tra i pali, difesa a 3 con Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Gosens e Dodo sugli esterni. A centrocampo potrebbe partire dall'inizio la coppia Mandragora - Adli, mentre Richardson e Bove sono pronti a subentrare. Colpani e Sottil sono in vantaggio sulla trequarti (Gudmundsson rientra venerdì sera a Firenze), Kean prima punta, con Beltran comunque che scalpita".

https://www.labaroviola.com/bardazzi-a-radio-bruno-gosens-ha-esperienza-e-personalita-bove-e-kean-sanno-bene-cosa-devono-fare-bella-fiorentina/267981/