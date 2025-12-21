21 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Marchegiani: “Le nuove posizioni di Parisi e Gudmundsson alcune delle cose positive della gara”

Redazione

21 Dicembre · 21:43

Aggiornamento: 21 Dicembre 2025 · 21:45

di

L’opinionista ha evidenziato alcuni aspetti positivi nella gara della Fiorentina, al di là dei primi tre punti conquistati

Luca Marchegiani ha analizzato la vittoria della Fiorentina negli studi di Sky“Potrebbe essere l’inizio di un nuovo campionato. È chiaro che è troppo poco per dire se la Fiorentina ha cambiato marcia definitivamente, secondo me. La partita di oggi è stata convincente, sicuramente condizionata dalla superiorità numerica che è durata per tutta la partita ed è stata un vantaggio di certo.

Alcune cose vanno sottolineate, la buona prova di Fagioli, la nuova posizione di Parisi che ha creato problemi con la sua rapidità ai giocatori fisici ma impacciati dell’Udinese, i due gol di Kean e Gudmundsson in una posizione dove è stato spesso trovato palla nei piedi. Ci sono alcune buone notizie oltre al risultato”.

