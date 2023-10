Al Corriere Veneto ha parlato l’ex giocatore e commentatore per Sky Luca Marchegiani. Queste le sue parole sulla squadra viola: “La Fiorentina non ha la struttura per lottare per lo scudetto, e non può puntare solo sui gol di Nico Gonzalez. La viola ha bisogno di attaccanti maggiormente prolifici per poter migliorare la squadra”

