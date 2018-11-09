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PAGELLE VIOLA: BENASSI DI SPALLA NON SFONDA IL MURO. PJACA E SIMEONE DISASTROSI

LAFONT: 6, lucido attento e si arrabbia quando deve farlo. Non può niente sul gol di Pinamonti. MILENKOVIC: 6, contiene bene, in avanti si fa vedere poco ma non gli viene chiesto. Senza infamia e senz...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
09 novembre 2018 21:59
PAGELLE VIOLA: BENASSI DI SPALLA NON SFONDA IL MURO. PJACA E SIMEONE DISASTROSI - Fiorentina's Federico Chiesa (R) vies for the ball with Frosinone's Francesco Zampano and teammate Edoardo Goldaniga (L) during the Italian Serie A soccer match between Frosinone Calcio and ACF Fiorentina at Benito Stirpe stadium in Frosinone, Italy,
Fiorentina's Federico Chiesa (R) vies for the ball with Frosinone's Francesco Zampano and teammate Edoardo Goldaniga (L) during the Italian Serie A soccer match between Frosinone Calcio and ACF Fiorentina at Benito Stirpe stadium in Frosinone, Italy,
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LAFONT: 6, lucido attento e si arrabbia quando deve farlo. Non può niente sul gol di Pinamonti. 

MILENKOVIC: 6, contiene bene, in avanti si fa vedere poco ma non gli viene chiesto. Senza infamia e senza lode. 

PEZZELLA: 6, non scintilla come fa di consueto ma la sua presenza è fondamentale. 

HUGO: 5.5, Amnesia all’ottavo quando lascia sfilare inspiegabilmente in area. Nella ripresa è spesso provvidenziale nel gioco aereo.

BIRAGHI: 6.5, Una buona punizione respinta al 21’, qualche buon cross (specie quello dell’auto-palo gialloblù) e corsa, dove si fa trovare utile in entrambe le fasi. Mestierante. 

VERETOUT: 6, È più ombroso del solito ma Jordan è fin troppo fondamentale per la manovra, quest’oggi povera ma non per suo demerito. 

BENASSI: 6.5, Sfortunato al 43’ quando servito da Pjaca, calcia al volo, di poco a lato. Poi è abile ad attaccare la porta trovandosi, in modo fortunoso la palla sulla spalla che porta in vantaggio la Fiorentina. (Dal 75’ MIRALLAS: 6, entra con vivacità nel match ed è sfortunato all’87’ quando viene murato).

GERSON: 5.5,  prestazione tra luci ed ombre,  perché quando ne ha voglia, è l’unico che accede un minimo bagliore nella manovra. Ma è comunque troppo poco.

PJACA: 5, Ci degna della sua presenza al 35’ quando mette al centro un velenosissimo pallone sul quale Sportiello interviene. Ci mette del suo sull’autopalo ma forse, vi è il fallo al 38’. Poca roba. (Dal 65’ EDIMILSON: 5, da poco e niente, Pinamonti ha tutto il tempo per sparare dalla distanza e lui è colpevole). 

SIMEONE: 5, Al 13’ controlla benissimo e si lancia verso la porta ma si fa respingere da Sportiello. Vanifica un contropiede al 74’ sbagliando la scelta servendo Veretout anziché Chiesa in un 3vs2. (Dal 87’ VLAHOVIC: s.v.)

CHIESA: 7-, Suo l’assist per il vantaggio di Benassi. Moto perpetuo, unico a saltare l’uomo con regolarità. Il neo è non trovare quasi mai la porta quando calcia ma è letteralmente: SanChiesa per una Fiorentina che avrebbe bisogno di un miracolo per invertire questa tendenza.

PIOLI: 5, La squadra gioca ampiamente sotto ritmo, come se mancassero le idee ed il giusto fosforo a metà campo. Pjaca non da niente, così come Edimilson subentrato. La Fiorentina non la chiude ed il calcio, con la consueta regola non scritta, punisce. Serve invertire la rotta, e di corsa. 

Gabriele Caldieron

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