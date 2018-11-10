CdS Stadio: Basta regali! Le parole di Pioli sono preoccupanti. A Frosinone...

Il titolo de Il Corriere Dello Sport - Stadio, non lascia spazio a nessuna interpretazione: Basta regali.La Fiorentina per la quarta volta consecutiva va in vantaggio e si fa rimontare, stavolta è Pin...

Il titolo de Il Corriere Dello Sport - Stadio, non lascia spazio a nessuna interpretazione: Basta regali.

La Fiorentina per la quarta volta consecutiva va in vantaggio e si fa rimontare, stavolta è Pinamonti a raggiungere la viola a pochi minuti dal termine. Pioli: “Abbiamo sprecato otto occasioni, ci sono momenti in cui i punti devono arrivare, ma non riusciamo a chiudere le partite”. Un problema degno di nota, Fiorentina: sveglia!