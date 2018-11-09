Pezzella:"Non è possibile prendere un gol così. Se fai errori come stasera, gli obiettivi non li raggiungi.."
German Pezzella ha parlato nella mix zone dopo un’altra brutta prestazione da parte della Fiorentina: “Stiamo male perché dovevamo chiuderla, invece abbiamo preso un gol che non ci possiamo permettere...
German Pezzella ha parlato nella mix zone dopo un’altra brutta prestazione da parte della Fiorentina: “Stiamo male perché dovevamo chiuderla, invece abbiamo preso un gol che non ci possiamo permettere di prendere se vogliamo lottare per certi obiettivi.
Ho parlato nello spogliatoio ma i contenuti restano fra di noi . Non possiamo sbagliare così tanto,non chiudere queste partite. Portare a casa solo un punto oggi mi dispiace, veramente tanto perché volevamo vincere.
Dovevamo fare gol,dobbiamo migliorare sotto porta ma non è l’unico problema. Abbiamo sbagliato tanti passaggi elementari senza pressione, non possiamo prendere un gol a quattro minuti dal termine con una squadra spaccata a metà.
Servirebbe rigiocare subito per invertire questa situazione. Ci manca una vittoria e sarebbe stato meglio rigiocare subito“.
Fonte:Fiorentina.it