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Pezzella:"Non è possibile prendere un gol così. Se fai errori come stasera, gli obiettivi non li raggiungi.."

German Pezzella ha parlato nella mix zone dopo un’altra brutta prestazione da parte della Fiorentina: “Stiamo male perché dovevamo chiuderla, invece abbiamo preso un gol che non ci possiamo permettere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2018 23:39
Pezzella:"Non è possibile prendere un gol così. Se fai errori come stasera, gli obiettivi non li raggiungi.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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German Pezzella ha parlato nella mix zone dopo un’altra brutta prestazione da parte della Fiorentina: “Stiamo male perché dovevamo chiuderla, invece abbiamo preso un gol che non ci possiamo permettere di prendere se vogliamo lottare per certi obiettivi.

Ho parlato nello spogliatoio ma i contenuti restano fra di noi . Non possiamo sbagliare così tanto,non chiudere queste partite. Portare a casa solo un punto oggi mi dispiace, veramente tanto perché volevamo vincere.

Dovevamo fare gol,dobbiamo migliorare sotto porta ma non è l’unico problema. Abbiamo sbagliato tanti passaggi elementari senza pressione, non possiamo prendere un gol a quattro minuti dal termine con una squadra spaccata a metà.

Servirebbe rigiocare subito per invertire questa situazione. Ci manca una vittoria e sarebbe stato meglio rigiocare subito“.

Fonte:Fiorentina.it

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