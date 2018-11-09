Pezzella:"Non è possibile prendere un gol così. Se fai errori come stasera, gli obiettivi non li raggiungi.."

German Pezzella ha parlato nella mix zone dopo un’altra brutta prestazione da parte della Fiorentina: “Stiamo male perché dovevamo chiuderla, invece abbiamo preso un gol che non ci possiamo permettere...

A cura di Redazione Labaroviola 09 novembre 2018 23:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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