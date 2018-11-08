Convocati, Pioli ne porta 25 in terra ciociara. Ecco la lista e gli assenti..
La Fiorentina è partita alle 16,00 e sta raggiungendo in treno la stazione di Roma-Termini, per poi spostarsi verso Frosinone in bus.Ecco la lista dei 25 convocati viola: Benassi, Biraghi, Brancolini,...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2018 18:12
La Fiorentina è partita alle 16,00 e sta raggiungendo in treno la stazione di Roma-Termini, per poi spostarsi verso Frosinone in bus.
Ecco la lista dei 25 convocati viola: Benassi, Biraghi, Brancolini, Ceccherini, Chiesa, Dabo, Diks, Dragowski, Eysseric, Edimilson, Gerson, Hancko, Lafont, Laurini, Milenkovic, Mirallas, Norgaard, Pezzella, Pjaca, Simeone, Veretout, Vitor Hugo, Vlahovic.
Fonte: Violachannel