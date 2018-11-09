Longo: "Bravi noi contro un avversario superiore. In ogni gara con l'agonismo di stasera"
Al termine del match dello Stirpe contro la Fiorentina, ha parlato Moreno Longo ai microfoni di Sky Sport: “Per noi è un pareggio molto importante, contro una squadra superiore alla nostra. Dobbiamo...
Al termine del match dello Stirpe contro la Fiorentina, ha parlato Moreno Longo ai microfoni di Sky Sport: “Per noi è un pareggio molto importante, contro una squadra superiore alla nostra. Dobbiamo rispondere sempre presenti, ci dobbiamo mettere sempre agonismo in queste partite. Quando Pioli ha cambiato modulo ho deciso di passare a quattro difensori, ho abbassato i suoi esterni, creare superiorità sulle corsie esterne e mettere palloni per Pinamonti e Ciofani. Oggi non volevo stravolgere la squadra. Avevamo bisogno di continuità, sapendo bene che con queste squadre puoi soffrire. A partita in corso è chiaro che dovevo cambiare qualcosa per rimettere in piedi il match“.