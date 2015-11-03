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Notizie Longo Fiorentina

Franco Vázquez accusato di razzismo dal Bari: denuncia del tecnico Longo e lacrime per Dorval

15 febbraio 2025 22:31

Longo: "Non mi pare ci sia stato un fallo quando c’è stato il gol di Edera"

19 luglio 2020 22:42

Coronavirus, Longo: "È difficile parlare di un'ipotetica ripresa. Le condizioni del paese..."

07 aprile 2020 08:03

Ufficiale: Longo è il nuovo tecnico del Torino. Oggi presentazione e primo allenamento

04 febbraio 2020 14:42

Ufficiale: la Fiorentina ha venduto temporaneamente il giovane Longo al Bisceglie

02 agosto 2019 13:31

Viareggio Cup, Fiorentina-Torino 4-2. Viola ai quarti grazie a Longo e Montiel!

19 marzo 2019 23:15

Vince la Primavera alla Viareggio Cup, 2-0 sul Perugia. Il tabellino del match

14 marzo 2019 23:15

Longo: "Parole di Sportiello? Qui non siamo più alla Fiorentina, stiamo a Frosinone..."

07 dicembre 2018 15:52

Longo: "Bravi noi contro un avversario superiore. In ogni gara con l'agonismo di stasera"

09 novembre 2018 22:45

Longo: "DDV voleva vincere davvero. Le cose sono cambiate"

13 maggio 2017 16:46

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