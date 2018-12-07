Longo: "Parole di Sportiello? Qui non siamo più alla Fiorentina, stiamo a Frosinone..."

Nei giorno scorsi il portiere del Frosinone ed ex viola Marco Sportiello aveva chiesto di giocare più all’attacco e con più coraggio per cercare di raggiungere la salvezza, ma è arrivata oggi, nella c...

Nei giorno scorsi il portiere del Frosinone ed ex viola Marco Sportiello aveva chiesto di giocare più all’attacco e con più coraggio per cercare di raggiungere la salvezza, ma è arrivata oggi, nella conferenza di vigilia del campionato, la risposta del tecnico del Frosinone Moreno Longo, queste le sue parole:

“Contro il Cagliari non credo ci sia stato un Frosinone timoroso di giocare. Sportiello deve capire che non è più a Firenze ma a Frosinone. Magari con la Fiorentina aveva una squadra con la quale poter pretendere un palleggio differente. Qui deve forse calarsi meglio in questa realtà e capire che i buoni 60′ di Milano piuttosto che altre buone prestazioni per noi devono essere motivo di orgoglio”