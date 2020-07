Longo: “Non mi pare ci sia stato un fallo quando c’è stato il gol di Edera”

Il mister del Torino, Moreno Longo, ha parlato su Dazn dopo la partita Fiorentina-Torino: “Non abbiamo approcciato bene la partita,i abbiamo regalato il primo gol ai viola e noi non possiamo farlo. Durante la gara siamo cresciuti e abbiamo creato i presupposti per pareggiare ma non è la prima volta che ci fermano l’azione e subito dopo noi realizziamo il gol. Di solito si fa finire l’azione e poi si va a verificare cosa è successo. Non mi sembra ci sia stato un fallo quando c’è stato il gol di Edera. Abbiamo avuto una grande occasione da gol quando Millico ha tolto la palla a Lukic. Dobbiamo pensare solo a recuperare energie importanti. Sicuramente la viola stava meglio di noi, non mi piacciono gli alibi ma c’è da dire che è già la seconda o terza gara dove affrontiamo un avversario che ha alle spalle un giorno di riposo in più di noi. Abbiamo avuto un giorno in meno di recupero. La Fiorentina ha giovani interessanti e frizzanti e quindi abbiamo faticato molto di più. Non guardiamo le altre sotto di noi ma pensiamo a noi stessi. Inutile piangersi addosso, pensiamo già alla prossima sfida con l’Hellas Verona. Mi sembra doveroso finire la stagione e poi parlare di futuro”.