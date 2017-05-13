Longo: "DDV voleva vincere davvero. Le cose sono cambiate"

L'ex viola Raffaele Longo, ha parlato ai microfoni di Viola Week. Così il centrocampista della vecchia Florentia Viola: "Non avrei mai pensato di sentire Andrea Della Valle dire le frasi pronunciate d...

L'ex viola Raffaele Longo, ha parlato ai microfoni di Viola Week. Così il centrocampista della vecchia Florentia Viola: "Non avrei mai pensato di sentire Andrea Della Valle dire le frasi pronunciate dopo Reggio Emilia. Credo che siano dichiarazioni dettate dall'amarezza, a mente fredda tornerà sui suoi passi ma i Della Valle che ho conosciuto io erano un'altra cosa. Erano entrambi vicini alla squadra, sentivamo la loro fiducia e ogni volta che parlava Diego ci dava una grande carica. L'uscita di scena di Diego? Faccio fatica a spiegarmelo, aveva voglia di vincere, la sua ossesione era la Juventus, ad ogni riunione ci ripeteva che dovevamo puntare a quel modello. Pioli per la prossima stagione? Sì, Stefano è il profilo perfetto. All'Inter lo hanno trattato come l'ultimo arrivato ma ha una preparazione incredibile e merita un'altra chance".