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Longo: "DDV voleva vincere davvero. Le cose sono cambiate"

L'ex viola Raffaele Longo, ha parlato ai microfoni di Viola Week. Così il centrocampista della vecchia Florentia Viola: "Non avrei mai pensato di sentire Andrea Della Valle dire le frasi pronunciate d...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 maggio 2017 16:46
Longo: "DDV voleva vincere davvero. Le cose sono cambiate" -
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L'ex viola Raffaele Longo, ha parlato ai microfoni di Viola Week. Così il centrocampista della vecchia Florentia Viola: "Non avrei mai pensato di sentire Andrea Della Valle dire le frasi pronunciate dopo Reggio Emilia. Credo che siano dichiarazioni dettate dall'amarezza, a mente fredda tornerà sui suoi passi ma i Della Valle che ho conosciuto io erano un'altra cosa. Erano entrambi vicini alla squadra, sentivamo la loro fiducia e ogni volta che parlava Diego ci dava una grande carica. L'uscita di scena di Diego? Faccio fatica a spiegarmelo, aveva voglia di vincere, la sua ossesione era la Juventus, ad ogni riunione ci ripeteva che dovevamo puntare a quel modello. Pioli per la prossima stagione? Sì, Stefano è il profilo perfetto. All'Inter lo hanno trattato come l'ultimo arrivato ma ha una preparazione incredibile e merita un'altra chance".

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