Franco Vázquez accusato di razzismo dal Bari: denuncia del tecnico Longo e lacrime per Dorval

L'esperto trequartista italo-argentino si sarebbe macchiato di insulti discriminatori nei confronti del difensore del Bari

Il calcio italiano è nuovamente al centro delle cronache per un episodio di razzismo che avrebbe avuto luogo durante il match tra Bari e Cremonese. Secondo quanto riportato dal tecnico del Bari, Moreno Longo, il centrocampista grigiorosso Franco Vázquez avrebbe rivolto insulti razzisti al difensore algerino del Bari, Dorval. In particolare, Vázquez avrebbe utilizzato l'espressione "Negro di m***a" nei confronti del giocatore, scatenando una reazione emotiva che ha portato Dorval a lasciare il campo in lacrime (foto fanpage). Lo stesso giocatore lo scorso 12 gennaio era già stato protagonista suo malgrado di un episodio increscioso durante Reggiana-Bari. quando la partita era stata sospesa per 7' sul finire del primo tempo per insulti razzisti rivolti proprio verso Dorval.

L'incidente, che ha scosso l'ambiente calcistico, arriva a pochi giorni di distanza da un altro episodio di razzismo nel calcio italiano. L'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, è stato infatti oggetto di insulti razzisti sui social da parte di presunti tifosi dell'Inter, dopo la partita tra Inter e Fiorentina, disputata lunedì scorso. Questo ennesimo atto di discriminazione razziale solleva una serie di interrogativi sul clima che si respira nel calcio, un ambiente che non sembra riuscire a liberarsi da pregiudizi e comportamenti discriminatori, nonostante gli sforzi per sensibilizzare e combattere il razzismo.