Capuano sponsorizza Parisi: “È il top. Sarebbe l’affare della vita per la Fiorentina”

Queste alcune parole di Eziolino Capuano, intervistato da Radio Bruno: “La sua più grande qualità è entrare in campo spensierato. La Fiorentina con lui farebbe l’affare della vita. In nazionale ci gioca Spinazzola in quella posizione ed è un destro. Per me Fabiano in quella posizione è il top in Italia. Ha delle letture impressionanti. Fosse stato un po’ più alto sarebbe al Barcellona. Ripeto, Parisi non è un giocatore importante, di più. È un ragazzo di una serietà incredibile“.

TGR, EMPOLI CHIEDE 15 MILIONI PER PARISI