Conti ricorda Commisso: "Ciao Rocco, è stato un onore conoscerti e inaugurare il Viola Park"

Con un messaggio commosso su Instagram, Carlo Conti ha voluto ricordare Rocco Commisso, sottolineando il legame speciale costruito con la Fiorentina e l’onore di aver partecipato all’inaugurazione del...

Con un messaggio commosso su Instagram, Carlo Conti ha voluto ricordare Rocco Commisso, sottolineando il legame speciale costruito con la Fiorentina e l’onore di aver partecipato all’inaugurazione del Viola Park, esprimendo vicinanza alla famiglia e a tutti i tifosi viola:

"Ciao Rocco è stato un onore conoscerti e inaugurare il Viola Park. Un abbraccio alla moglie Catherine, ai figli Marisa e Giuseppe ed a tutta la Fiorentina"