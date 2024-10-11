Commisso: "Divertitevi al Viola Park, ricordate che l'ha voluto mia moglie. Spero in un trofeo"

Mi dispiace solo che Joe Barone non sia più con noi, lavorava qua dodici ore al giorno

Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato assieme a sua moglie Catherine ai canali ufficiali del club, ad un anno dall'inaugurazione del Viola Park: "Stiamo bene io e mia moglie, siamo contenti di essere venuti perché abbiamo portato avanti un po' di lavoro. Quando io ho tempo prendo il kart e faccio un giro qua al Viola Park. La cosa che mi impressiona di più è vedere cosa abbiamo tirato su in un posto che era già bello, ma che non era nulla. Mi dispiace solo che Joe Barone non sia più con noi, lavorava qua dodici ore al giorno. Ad ogni modo, rimane una sensazione incredibile. Quest'anno la differenza è che abbiamo altri cinque ettari per fare i parcheggi, portando il totale a 30 ettari, a questo punto credo sia uno dei più grandi al mondo.

L'inaugurazione? Per me il ricordo più bello è quando sono sceso in campo e ho salutato tutti, dalla prima squadra ai ragazzi di Quarto Tempo. Divertitevi e ricordate mia moglie che ha voluto tutto questo. Un augurio per i prossimi anni? Il successo, ovviamente, nonostante i problemi sul fronte stadio. Continuare a vincere, speriamo magari dopo tanti tentativi portare a casa un trofeo".

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