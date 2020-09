Il giornalista Massimo Basile ha rilasciato un’intervista su Radio Bruno Toscana e ha analizzato l’attuale situazione della Fiorentina rispetto allo scorso anno:

“Un anno fa non c’erano progetti di centro sportivo e legge sugli stadi, la squadra aveva già perso due partite Però Rocco era più solare, più sognatore, meno rabbioso. È come se le tensioni accumulate durante l’emergenza Coronavirus avessero tolto qualcosa anche a lui, come a molti di noi. Io mi attengo alle parole di Rocco: la Fiorentina ha la migliore difesa del campionato, nessuno ha più voglia di vincere di lui e Milenkovic non lo vende”.

ACCORDO TRA FIRENZE E CAMPI BISENZIO