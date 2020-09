Accordo tra Firenze e Campi Bisenzio: “Aspettiamo la decisione della Fiorentina per lo stadio, poi sarà unione di intenti”

Oggi a Palazzo Vecchio si è tenuto un incontro tra il sindaco di Firenze, Dario Nardella e il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi. Nel colloquio è emersa grande intesa tra le istituzioni: “C’è un ottimo clima, mai come adesso”, hanno sottolineato i due sindaci. “Continueremo a lavorare insieme per il futuro dell’area della piana e del suo sviluppo, approfittando anche dello straordinario risultato elettorale, in particolare nei collegi dell’area metropolitana fiorentina, e della nuova giunta regionale che presto si insedierà”.

Nardella e Fossi, tra i vari argomenti, hanno parlato anche di stadio. Lo stadio Franchi è la prima opzione su cui lavorare, ci sono tutti gli elementi; l’alternativa è Campi Bisenzio su cui il lavoro è già avviato. Su tutte le opzioni ci sarà una stretta collaborazione istituzionale tra i due enti. “Le istituzioni ci sono – affermano i due sindaci – e la Fiorentina ha tutti gli elementi per decidere; per una questione di reciproco rispetto, attendiamo una loro scelta in tempi rapidi”.

All’incontro erano presenti gli assessori di Firenze, Cosimo Guccione (sport) e Cecilia Del Re (Urbanistica) e il vicesindaco di Campi Bisenzio, Giovanni Di Fede.

ECCO IL NUOVO FRANCHI, INVESTIMENTO DA 250 MILIONI DI EURO, 42 MILA POSTI E FATTURATO DELLA FIORENTINA DI OLTRE 220 MILIONI