La famiglia Commisso è arrivata a Firenze: confermata la loro presenza per la messa in Duomo

25 Gennaio · 20:55

A meno di 24h dalla messa in memoria di Rocco Commisso, la famiglia del presidente della Fiorentina ha raggiunto Firenze

Mancano meno di 24h a quella che sarà una giornata particolare per tutto il mondo viola, e per la famiglia Commisso. Alle ore 18 è prevista la Santa Messa in suffragio, per onorare la memoria di Rocco Commisso, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. Naturalmente ci saranno moltissime presenze. Come comunicato dalla Fiorentina, Catherine, il figlio Giuseppe e gli altri membri della famiglia, hanno raggiunto da poche ore Firenze e saranno presenti in Duomo per la messa in onore del Presidente della Fiorentina.

