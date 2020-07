La Fiorentina arriva al Franchi in vista della sfida con il Torino. VIDEO

Il match di quest’oggi, valido per la 34° giornata di Serie A , vede la Fiorentina affrontare il Torino alle 19.30. Una gara speciale che vede fronteggiarsi due squadre le cui tifoserie sono legate da un gemellaggio storico, entrambe non brillanti in questa stagione e con una salvezza matematica ancora da raggiungere.

La Fiorentina arriva dalla bella vittoria di Lecce per 3 a 1, che ha praticamente chiuso i discorsi salvezza, dove abbiamo visto una squadra pimpante nella quale sono emersi due singoli su tutti: Chiesa, autore di un gol dopo le polemiche per il gesto effettuato dopo il pareggio con l’Hellas Verona, e Cutrone, che con un gol e un assist (a Chiesa ndr.) ha sfoggiato una prestazione sublime. Proprio l’ex Milan tenterà di fare bene anche oggi: l’obiettivo sarà quello di convincere in tutti i modi la dirigenza gigliata a esercitare il riscatto del cartellino dal Wolverhampton.

Anche il Torino viene da una bella vittoria in casa contro il Genoa per 3 a 0, determinante per la lotta salvezza; adesso i granata si trovano a +8 dal Lecce terzultimo, un buon margine per garantirsi la permanenza in Serie A. La squadra di Moreno Longo non ha espresso fin qui un ottimo calcio, ma dalla sua ha un Belotti in forma strepitosa: il capitano del Torino ha segnato per 7 partite consecutive, superando il record precedente nell’era dei 3 punti in maglia granata di Immobile e Rizzitelli, e punta al record di 8 gol consecutivi, detenuto dall’attaccante del Grande Torino Franco Ossola nel 1947-48, proprio stasera contro la Fiorentina. Sarà proprio il “Gallo” l’osservato speciale di questa sfida visto che è un’idea della dirigenza e di Rocco Commisso per l’attacco della Fiorentina che verrà.

Il video dell’arrivo della Fiorentina al Franchi: