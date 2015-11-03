Notizie Grande Torino Fiorentina

A 75 anni dalla scomparsa del Grande Torino, la Fiorentina e Belotti ricordano la tragedia di Superga
04 maggio 2024 15:36
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04 maggio 2020 12:54
Tifoso Juve inibito 5 anni dall'Allianz Stadium. Aveva mimato aereo Superga durante il derby..
07 maggio 2019 23:16
Atto di vandalismo al monumento in onore del grande Torino. Sarà restaurato
05 dicembre 2018 17:01
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