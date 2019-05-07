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Tifoso Juve inibito 5 anni dall'Allianz Stadium. Aveva mimato aereo Superga durante il derby..

Non potrà mettere piede all'Allianz Stadium per i prossimi cinque anni il tifoso Juventino ripreso sabato sera nel derby mentre mimava il volo di un aereo, gesto offensivo e riferito verso il Grande T...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 maggio 2019 23:16
Tifoso Juve inibito 5 anni dall'Allianz Stadium. Aveva mimato aereo Superga durante il derby.. - Juventus' supporters hold their team's scarves during the Italian Serie A football match between Juventus and Inter Milan at the Juventus Stadium in Turin on March 25, 2012. Juventus beat Inter Milan 2-0. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo cre
Juventus' supporters hold their team's scarves during the Italian Serie A football match between Juventus and Inter Milan at the Juventus Stadium in Turin on March 25, 2012. Juventus beat Inter Milan 2-0. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo cre
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Non potrà mettere piede all'Allianz Stadium per i prossimi cinque anni il tifoso Juventino ripreso sabato sera nel derby mentre mimava il volo di un aereo, gesto offensivo e riferito verso il Grande Torino alla vigilia del 70/o anniversario dalla tragedia di Superga avvenuto il 4 Maggio 1949. Questo è il provvedimento deciso dalla società bianconera, dopo i controlli effettuati com la collaborazione con la Questura. Il tifoso colpito dal ‘daspo societario’ non potrà neppure essere all’Allianz il 19 maggio per Juve-Atalanta quando verrà consegnata ai bianconeri la coppa dello scudetto 2019.

Fonte: Ansa

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