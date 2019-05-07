Tifoso Juve inibito 5 anni dall'Allianz Stadium. Aveva mimato aereo Superga durante il derby..
Non potrà mettere piede all'Allianz Stadium per i prossimi cinque anni il tifoso Juventino ripreso sabato sera nel derby mentre mimava il volo di un aereo, gesto offensivo e riferito verso il Grande T...
Non potrà mettere piede all'Allianz Stadium per i prossimi cinque anni il tifoso Juventino ripreso sabato sera nel derby mentre mimava il volo di un aereo, gesto offensivo e riferito verso il Grande Torino alla vigilia del 70/o anniversario dalla tragedia di Superga avvenuto il 4 Maggio 1949. Questo è il provvedimento deciso dalla società bianconera, dopo i controlli effettuati com la collaborazione con la Questura. Il tifoso colpito dal ‘daspo societario’ non potrà neppure essere all’Allianz il 19 maggio per Juve-Atalanta quando verrà consegnata ai bianconeri la coppa dello scudetto 2019.
Fonte: Ansa