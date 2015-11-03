Notizie Juventus Atalanta Fiorentina

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Video, "Mica vi scansate anche oggi?" Gasperini reagisce male: "Terrone di merda"

11 luglio 2020 17:21

Tifoso Juve inibito 5 anni dall'Allianz Stadium. Aveva mimato aereo Superga durante il derby..

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