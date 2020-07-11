Video, "Mica vi scansate anche oggi?" Gasperini reagisce male: "Terrone di merda"
Vergognoso episodio successo tra Gasperini e il suo staff e un tifoso del Napoli. Offese e parolacce da Gasperini e il suo staff
Vergognoso episodio accaduto a poche ore dal big match tra Atalanta e Juventus. Da quanto si vede da in questa sequenza di video, rapidamente diventato virale sui social, un tifoso del Napoli ha intercettato i bergamaschi durante uno spostamento e avrebbe chiesto al tecnico Gasperini se anche questa volta la ‘Dea’ si sarebbe ‘scansata’ di fronte ai bianconeri, permettendo al club torinese di vincere agevolmente. Il tecnico nerazzurro replica con parolacce, mentre un collaboratore dell’allenatore invece sbotta e gli grida: “Terrone del c***o!” con conseguenza bestemmia.
Ecco i video
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