Video, "Mica vi scansate anche oggi?" Gasperini reagisce male: "Terrone di merda"

Vergognoso episodio successo tra Gasperini e il suo staff e un tifoso del Napoli. Offese e parolacce da Gasperini e il suo staff

A cura di Redazione Labaroviola 11 luglio 2020 17:21

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