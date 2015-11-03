Labaro Viola

Notizie Tragedia Superga Fiorentina

Tifoso del Verona mima l'aereo di Superga durante Verona-Torino, il club gialloblu prende provvedimenti

13 maggio 2024 11:48

Tifoso Juve inibito 5 anni dall'Allianz Stadium. Aveva mimato aereo Superga durante il derby..

07 maggio 2019 23:16

Archivio

Esplora l'archivio di Tragedia Superga

Sett. 20
Sett. 19