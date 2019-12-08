Incontro tifosi della Fiorentina con Commisso e Barone: ecco tutto quello che si sono detti

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta dell'incontro tra i rappresentanti del tifo organizzato e la Società Fiorentina.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta dell'incontro tra i rappresentanti del tifo organizzato e la Società Fiorentina, rappresentata da Rocco Commisso in persona, il figlio Joseph Commisso e Joe Barone. Clima positivo, si è ribadito che questo sarà un anno di transizione per valutare i giovani in rosa, mentre dalla prossima stagione ci sarà il salto di qualità, con tra l'altro Commisso stesso pronto a spendere 500 milioni tra acquisto della Fiorentina, nuovo centro sportivo e nuovo stadio.

La priorità dei tifosi ribadita nell'incontro è quella di vedere rinforzata l'attuale rosa.