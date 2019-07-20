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La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini

Secondo La Nazione, il difensore Jacob Rasmussen acquistato a 7 milioni dall'Empoli sta svolgendo in questi giorni le visite mediche. Sembra che lui salterà la tournée americana e che si aggregherà ai...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:46
La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini -
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Secondo La Nazione, il difensore Jacob Rasmussen acquistato a 7 milioni dall'Empoli sta svolgendo in questi giorni le visite mediche. Sembra che lui salterà la tournée americana e che si aggregherà ai suoi nuovi compagni soltanto a Montecatini il 31 luglio dove i viola svolgeranno un mini ritiro.

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