La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini
Secondo La Nazione, il difensore Jacob Rasmussen acquistato a 7 milioni dall'Empoli sta svolgendo in questi giorni le visite mediche. Sembra che lui salterà la tournée americana e che si aggregherà ai...
A cura di Redazione Labaroviola
20 luglio 2019 14:46
Secondo La Nazione, il difensore Jacob Rasmussen acquistato a 7 milioni dall'Empoli sta svolgendo in questi giorni le visite mediche. Sembra che lui salterà la tournée americana e che si aggregherà ai suoi nuovi compagni soltanto a Montecatini il 31 luglio dove i viola svolgeranno un mini ritiro.