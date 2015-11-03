Labaro Viola

Notizie Montecatini Fiorentina

Ritiro a Montecatini Terme, ipotesi difficile. Ritrovo nei primi giorni di luglio, dal 17 ritiro a Moena

28 maggio 2021 10:41

Fiorentina-Grosseto, annullata l'amichevole in programma venerdì a Montecatini. Il motivo

09 settembre 2020 21:28

CorSport, Rasmussen salta anche il mini ritiro di Montecatini per un problema virale sorto di recente

29 luglio 2019 10:31

La Fiorentina è tornata a Firenze, tre giorni di riposo. Dal 31 luglio ritiro a Montecatini, poi il Gala

27 luglio 2019 01:42

La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini

20 luglio 2019 14:46

Archivio

Esplora l'archivio di Montecatini

Sett. 21
Sett. 37
Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29