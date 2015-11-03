Notizie Montecatini Fiorentina

Ritiro a Montecatini Terme, ipotesi difficile. Ritrovo nei primi giorni di luglio, dal 17 ritiro a Moena
28 maggio 2021 10:41
Fiorentina-Grosseto, annullata l'amichevole in programma venerdì a Montecatini. Il motivo
09 settembre 2020 21:28
CorSport, Rasmussen salta anche il mini ritiro di Montecatini per un problema virale sorto di recente
29 luglio 2019 10:31
La Fiorentina è tornata a Firenze, tre giorni di riposo. Dal 31 luglio ritiro a Montecatini, poi il Gala
27 luglio 2019 01:42
La Nazione, Rasmussen salta la tournée americana. Raggiungerà i suoi compagni a Montecatini
20 luglio 2019 14:46
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