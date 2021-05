Ritiro a Montecatini Terme, ipotesi difficile. Ritrovo nei primi giorni di luglio, dal 17 ritiro a Moena

Nei primi giorni di luglio i giocatori della Fiorentina rientreranno e si ritroveranno, al momento non c’è ancora una data precisa. Dal 17 però saranno a Moena, in ritiro. Al centro sportivo Davide Astori inizierà la preparazione della nuova stagione sportiva, visite mediche di rito. Per ora però non si sa se il club gigliato si sposterà per qualche giorno o meno a Montecatini Terme, ipotesi comunque difficile. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, DRAGOWSKI, PER 13 MILIONI PUÒ ANDARE. MILENKOVIC? TENTATIVO IN EXTREMIS. PEZZELLA? VALE 7 MILIONI