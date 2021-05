Repubblica, Dragowski, per 13 milioni può andare. Milenkovic? Tentativo in extremis. Pezzella? Vale 7 milioni

Alla Fiorentina potrebbe arrivare un portiere diverso da Dragowski, e quindi con 12-13 milioni potrebbe anche andare via da Firenze. In Germania il Borussia Dortmund è sulle sue tracce da tempo. Ormai è chiaro che partiranno Milenkovic e Pezzella. Il serbo ha già ribadito da tempi la sua posizione. La Fiorentina proverà comunque a dare un tentativo in extremis. Il suo destino sembra così essere in Premier League. Fiorentina che pinta a monetizzare tra i 15-20 milioni. Pezzella è nella stessa situazione, la valutazione potrebbe essere intorno ai 7. Il Valencia si è fatto avanti. Lo riporta Repubblica.

